Смертельный коронавирус из Китая попал в Новосибирск

сегодня 11:38 Поделиться

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Шестерых китайских студентов из Иркутска госпитализировали с подозрением на коронавирус; их анализы привезли в новосибирский центр вирусологии "Вектор".

Студентов Байкальского государственного университета госпитализировали с подозрением на новый тип коронавируса накануне, 25 января. Об этом сообщил проект "Сибирь. МБХ медиа". Все заболевшие студенты — граждане Китая. Анализы для выяснения точного диагноза направили в Новосибирск — их проверили специалисты центра вирусологии "Вектор" в наукограде Кольцово.

Как ранее писал Сиб.фм, общежитие Байкальского государственного университета закрыли на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом. Результаты исследования на коронавирус стали известны ближе к ночи. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве Новосибирской области, специалисты "Вектора" не обнаружили следов смертельного вируса из Китая в анализах шестерых студентов.

По данным агентства на 26 января, число заражённых новым типом коронавируса уже достигло 1975 человек. За последние сутки выявили почти 700 новых случаев заболевания. Число жертв достигло 56 — днём ранее сообщалось о 41 погибшем от вируса. Летальные исходы происходят и за пределами провинции Хубэй, в которой выявили очаг распространения вируса. По одному смертельному случаю произошло в Шанхае и провинции Хэнань.

Напомним, накануне учёные назвали вероятную причину вспышки коронавируса в Китае.