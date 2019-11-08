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Уже не мажор: знаменитый актёр Павел Прилучный скрывается от новосибирских приставов

сегодня 12:01

Скриншот из сериала "Мажор"

Известный актёр Павел Прилучный скрывается от уплаты налогов и штрафов; звезда сериала "Мажор" задолжал больше 120 тысяч рублей.

Актёра Павла Прилучного разыскивают новосибирские судебные приставы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash накануне, 25 января. По данным канала, налоговики Новосибирска и Москвы пытаются взыскать со знаменитости более 120 тысяч рублей.

Известный по ролям в картинах "Мажор" и "Закрытая школа" актёр Павел Прилучный родился в Казахстане. Спустя несколько лет его семья переехала в Новосибирск, где Прилучный выступал в театре "Глобус".

Тут же он получил театральное образование, а какое-то время работал грузчиком. По данным ФССП, Прилучный не оплатил штрафы ГИБДД, судебные пошлины и налоги. Сумму задолженности ведомство не раскрывает. По данным Mash, из 120 тысяч долгов Прилучного 84 тысячи — транспортный налог. Остальная сумма это земельный и имущественный налоги.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что больную раком актрису Анастасию Заворотнюк разыскивает налоговая.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ФССП
Новосибирск
актёр
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