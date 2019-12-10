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В РПЦ раскрыли подробности гибели священника Всеволода Чаплина

сегодня 07:48

Скриншот из видео YouTube канала "А поговорить"

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года; ему внезапно стало плохо, когда он сидел на лавочке возле храма.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитинских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер накануне вечером, 26 января. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на прихожан. Информацию некоторое время официально не подтверждали, однако позже известие о гибели известного священника прокомментировали в РПЦ.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", — сообщил агентству прихожанин храма Александр Петрунько.

Аналогичную информацию подтвердили телеграм-каналу Baza, однако уже в лице представителя Русской православной церкви. Причины смерти устанавливаются, однако телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на прихожанина, что перед смертью у Чаплина случился приступ астмы.

"У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут... Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы", — объяснил прихожанин.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года. С 2009 по 2015 годы священник был председателем Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества. Последние четыре года Всеволод Чаплин был настоятелем храма Феодора Студита у Никитинских ворот.

Напомним, в середине декабря 2019 года умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

РПЦ
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