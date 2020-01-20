В РЖД рассказали, как поезд отрезал ногу подростку из Новосибирска
Фото Pixabay
В РЖД сообщили, что парень переходил дорогу в наушниках; машинист подал сигнал, но подросток его не услышал.
Подросток попал под пригородный поезд на станции "Сибирская" в Первомайском районе из-за того, что был в наушниках. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД". Инцидент произошёл около 16:15 накануне, 25 января. По данным компании, 17-летний парень не услышал сигнала машиниста.
"По предварительным данным он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу", — объяснили в РЖД.
Как ранее писал Сиб.фм, другой машинист, который стал очевидцем происшествия 25 января, утверждает, что подросток не был в наушниках. По его словам, рядом он не обнаружил проводов или телефона. Мужчина почти час провёл вместе с пострадавшим, которому отрезало часть ноги, в ожидании бригады скорой помощи.
Напомним, накануне в Красноярске при падении с моста погиб машинист автокрана.
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