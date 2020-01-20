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В РЖД рассказали, как поезд отрезал ногу подростку из Новосибирска

сегодня 12:34

Фото Pixabay

В РЖД сообщили, что парень переходил дорогу в наушниках; машинист подал сигнал, но подросток его не услышал.

Подросток попал под пригородный поезд на станции "Сибирская" в Первомайском районе из-за того, что был в наушниках. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД". Инцидент произошёл около 16:15 накануне, 25 января. По данным компании, 17-летний парень не услышал сигнала машиниста.

"По предварительным данным он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу", — объяснили в РЖД.

Как ранее писал Сиб.фм, другой машинист, который стал очевидцем происшествия 25 января, утверждает, что подросток не был в наушниках. По его словам, рядом он не обнаружил проводов или телефона. Мужчина почти час провёл вместе с пострадавшим, которому отрезало часть ноги, в ожидании бригады скорой помощи.

Напомним, накануне в Красноярске при падении с моста погиб машинист автокрана.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

РЖД
Новосибирск
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