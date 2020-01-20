В Томске арестовали директора китайской компании, в общежитии которой сгорели 12 человек

сегодня 18:43 Поделиться

Фото Pixabay

Следователи задержали женщину в одной из гостиниц Томска; она не пыталась сбежать за границу.

В Томске задержали директора компании ООО "Гринвуд", сотрудники которой погибли в пожаре 21 января. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного Управления Следственного комитета. Подозреваемую арестовали в одной из гостиниц Томска. Источник сообщает, что женщина не предпринимала попыток к бегству за пределы России.

Как ранее стало известно, пожар произошёл рано утром 21 января. В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области загорелось одноэтажное здание. Изначально сообщалось о девяти жертвах — предварительно, все были иностранными гражданами. Позже выяснилось, что здание принадлежит китайской компании по заготовке леса ООО "Гринвуд" и не предназначено для проживания.

Позже обнаружили тела ещё троих человек. В общей сложности пожар унёс жизни 11 граждан Узбекистана и одной россиянки, которая также работала на производстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх и более человек. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня школьный учитель начала сбор средств семье погибшего в пожаре в Новосибирске подростка.