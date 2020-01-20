Видео: кондитеры-мусорщики достают торты из самосвала в Новосибирске

сегодня 16:36 Поделиться

Скриншот из видео Ростислава Антонова

Двое предприимчивых новосибирцев вытаскивают просроченные торты из мусоровоза; вероятно, они планируют их продавать дальше.

Жители Новосибирска вытаскивают из контейнера мусоровоза просроченные торты и грузят их в свой автомобиль. Кадрами поделился в своём Фейсбуке лидер общественного движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов. На видео заметно, как двое мужчин забрались в кузов автомобиля и достали оттуда несколько запечатанных тортов.

"Круговорот еды в природе. Вот из таких вот маленьких трудяжек находящихся в самом низу пищевой цепочки может, при некоторой удачливости, самозародиться небольшой кондитерский магазинчик или даже целый торговый дом! Приятного аппетита!", — описывает увиденное Антонов.

По его словам, инцидент произошёл на улице Новогодней в Новосибирске. Вероятнее всего, эти люди собираются перепродать кондитерские изделия в другом магазине. Судя по кадрам, сибиряки успели вытащить около пяти тортов. Возможно, что водитель самосвала также принимал в этом непосредственное участие — автомобиль "кондитеров" припаркован рядом с ним и мусоровоз терпеливо ждёт конца операции.

Напомним, накануне жители Новосибирска заметили рядом с мусорными баками множество крыс.