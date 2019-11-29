«Чего они натерпелись, маленькие»: погибшие в Шереметьево коты довели до слёз зоозащитников

сегодня 18:25 Поделиться

Фото со страницы Анастасии Шураевой в социальной сети "ВКонтакте", с сайта pixabay.com, скриншот с сайта Baza, с сайта change.org

В истории борьбы зоозащитников за права питомцев на комфортные авиаперелёты — новая трагическая глава. После гибели в аэропорту Шереметьево двух котов редкой породы активисты снова заговорили о необходимости пересмотра правил перевозки животных. На этот раз, кажется, авиакомпании будут максимально сговорчивыми.

С чего всё началось?

22 января россиянин Максим Чумаченко, летевший из Нью-Йорка в Москву, пришёл в ужас, получив в пункте выдачи багажа клетки с котами. Пластиковые домики выглядели так, будто их с силой швыряли, а сверху бросали тяжёлые чемоданы. Скорее всего, так оно и было. Но самое жуткое произошло после. Два кота редкой породы — американский колор-поинт — погибли от внутреннего кровоизлияния из-за травм, третье животное получило сильнейшее переохлаждение.

В багажном отсеке коты оказались после того, как животных не пустили на борт. Также осенью прошлого года было с толстым котом Виктором. Только в отличие от Максима Чумаченко, хозяин Виктора приморец Михаил Галин, сумел обхитрить авиакомпанию и всё же пронёс питомца в тёплый салон.

Толстый кот Виктор и его находчивый хозяин

После случившегося на «Аэрофлот» и заодно на аэропорт «Шереметьево» обрушились с критикой — не только зоозащитники, но и депутаты Госдумы. Народный избранник Владимир Бурматов, к примеру, потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Реакция последовала оперативно: после инцидента с гибелью котов «Аэрофлот» выразил соболезнования.

В авиакомпании также заявили о готовности выступить инициатором пересмотра правил перевозки клеток с животными во всех российских аэропортах.

Параллельно на платформе Change.org набирают популярность две петиции. Одна называется «Бро не багаж» — её автор требует разрешить перевозку кошек в салоне самолёта, вторая — «Мой пёс — не чемодан» — призывает к гуманности по отношению к животным в аэропортах.

Переноска с трупом

Между тем, история погибших котов Максима Чумаченко — далеко не первый прокол авиакомпании.

В октябре 2019 года кот потерялся в багажном отсеке самолёта и около суток провёл в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском. Со слов хозяйки, переноска, в которой находилось животное, была повреждена. Питомца долго искали на борту, но — безуспешно. Обнаружить усатого удалось только после возвращения самолетов Москву. Оттуда кота вернули хозяевам.

В 2016 году в соцсетях активно обсуждали гибель на борту самолёта «Аэрофлота» собаки мелкой породы. По словам владельца, животное умерло от переохлаждения из ОАЭ в Москву. В аэропорту хозяйке выдали переноску с трупом.

Немало в сети и отзывов владельцев, рассказывающих о том, какой сильнейший стресс испытал кот или собака во время перелёта.

«Когда получила клетку, боялась смотреть на Чарлика. Он забился в угол и скулил», — делится на форуме животных Антонина.

Ещё одна любительница летать с кошкой поделилась, что её Нэнси после воздушных приключений неделю не ест и не пьёт, потому как «впадает в ступор».

«Про то, что у кошки начинается насморк и кашель, я вообще молчу. И это несмотря на хвалёное тёплое багажное отделение в самолёт», — добавила женщина.

"Тепличным кошкам нужен шарф и варежки"

Жительница Новосибирска Анастасия Шураева признаётся — каждую историю о трагедия с животными она переживает очень болезненно.

«Я всё это автоматически перевожу на своего питомца. Думаю: «Чего они натерпелись, маленькие. Ни дай бог, с моим бы такое произошло», — говорит сибирячка.

По словам Анастасии Шураевой, кошки селекционных пород — априори слабее тех, что растут на улице.

«Это не значит, что одни требуют тепличного к себе отношения, а другие стерпят любую грубость. Нет, ни в коем случае. Просто когда обычным кошкам, условно говоря, нужен один шарф, «тепличным» — два и ещё варежки», — объясняет зооволонтёр из Новосибирска.

Судя по фото, сделанным хозяином погибших котов в аэропорту Шереметьево, у животных очень короткая шерсть. Поэтому не удивительно, что выживший питомец получил сильное обморожение.

У Анастасии Шураевой дома живёт сфинкс, так что о любви котов к теплу она знает не понаслышке.

«Сфинксы — очень теплолюбивые. У нашего гардероб обширный — лёгкие трикотажные майки, тёплые кофты. Дома рядом с каждой батареей обязательно лежит плед, в который он может зарыться. Даже летом он спит под одеялом», — рассказала хозяйка.

Для лысых кошек, по словам женщины, холод настолько губителен, что при длительном нахождении вне комфортной температуры, обморожение наступает очень быстро.

Стрессы у кошек — отдельная история. Многие настолько привязаны к своим хозяевам, что расставание даже на пару часов воспринимается ими как настоящая трагедия.

«Наш Алифуша высказывает свое недовольство даже если мы задерживаемся с работы. А уж если кому-то приходиться уехать на несколько дней, то будет нервничать и ждать у входа», — рассказала собеседница.

Ну, и конечно, попасть в непривычную обстановку с повышенным уровнем шума для домашнего кота — та ещё проверка на выдержку.

«Наш сфинкс всегда очень переживает, если нужно куда-то поехать — кричит, царапает переноску и всячески пытается выбраться из нее. Поэтому в пути я всегда беру кота на руки, чтобы он не стресовал в дороге», — призналась Анастасия.

По словам женщины, не случайно многие хозяева называют своих питомцев членами семьи — животные нередко воспринимаются как дети. «Поэтому отношение к ним как к багажу, — недопустимо», — говорит сибирячка.

Того же мнение придерживаются тысячи россиян, которые уже подписали петицию с призывом изменить правила перевозки животных самолётом.

Напомним, в декабре новосибирские зоозащитники попросили горожан бездомных кошек из тёплых подъездов.