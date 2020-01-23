Что почитать на ночь: топ-5 книг, которые выбирают новосибирцы

сегодня 05:05 Поделиться

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Жители Новосибирска любят читать; Сиб.фм узнал, какие книги предпочитают они перед сном.

Иногда, чтобы сон был крепче, некоторые читают книги. Это могут быть как слезливые романы, так и остросюжетные боевики. Специалисты областной государственной научной библиотеки составили рейтинг книг, которые наиболее часто у них брали чтобы почитать на ночь.

5. Джузеппе Дженна «Италия De Profundis»

Джузеппе Дженна (1969) — автор многочисленных романов, среди которых «Во имя Ишмаэля» (2001), «Гитлер» (2008), «Dies Irae» и многих других.

«Италия De Profundis» — провокационное произведение, в котором писатель с хирургической точностью препарирует внутренний мир и поступки главного героя, а также собственную страну, Италию. Прямо на наших глазах складывается «автобиография, которой не было» (В. Сити), а персонаж Джузеппе Дженна проделывает самые страшные и немыслимые эксперименты над собственным телом и духом в жажде слиться с обрушивающей на него нелицеприятной итальянской действительностью.

4. Ирвин Ялом «Все мы творения на день»

Ирвин Ялом – американский психолог, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Стэнфордского университета. Его работы посвящены психологии. Богатый опыт и новаторский подход к решению ряда вопросов обеспечивают читательский интерес к творчеству автора, на счету которого более десятка романов и рассказов. Наиболее известные: «Лжец на кушетке», «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», «Когда Ницше плакал».

В новом романе писателя-психотерапевта читателю предстоит понять, что жизнь — самое драгоценное, что у нас есть. Мы боимся ее потерять, боимся не увидеть утром знакомый пейзаж, не услышать голоса родных, не наладить отношения с теми, с кем когда-то повздорили, не посетить мест, о которых мечтали. Кажется, что для этого мало и вечности, что уж говорить о том времени, которое отведено каждому из нас. Пожалуй, лишь немногие готовы встретиться со смертью спокойно — без ужаса, а ведь рано или поздно она ждет каждого. В этой книге Ирвин Ялом представляет истории из психотерапевтической практики. Их осмысление помогает переоценить свое положение, принять мысль о конечности и верно расставить приоритеты в сегодняшней жизни.

3. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний»

Виктор Пелевин – один из самых ярких современных писателей. Родился в Москве. Окончил Московский энергетический институт по специальности электромеханик, служил в армии, окончил курс обучения в Литинституте. Несколько лет был сотрудником журнала «Наука и религия», где готовил публикации по восточному мистицизму. Первое опубликованное произведение — сказка «Колдун Игнат и люди» (1989). Книги Пелевина переведены на все главные мировые языки, включая японский и китайский. Пьесы по его рассказам с успехом идут в театрах Москвы, Лондона и Парижа. French Magazine включил Виктора Пелевина в список 1000 самых значимых современных деятелей мировой культурыю. В чем связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, шедеврами Гойи, самобытным мистическим путем России и трансгендерными уборными Северной Америки? Мы всего в шаге от решения этой мучительной загадки! Детективное расследование известного российского историка и плейбоя К.П. Голгофского посвящено химерам и гаргойлям — не просто украшениям готических соборов, а феноменам совершенно особого рода. Их использовали тайные общества древности. А что, если эстафету подхватили спецслужбы? Что, если античные боги живут не только в сериалах с нашего домашнего торрента? Можно ли встретить их в реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а им — наши? И наконец, самый насущный вопрос современности: «Столыпин, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...» В книге ответ есть, и довольно подробный.

2. Иван Охлобыстин «Запах фиалки»

Иван Охлобыстин — российский писатель и публицист, а также актер, режиссер, продюсер и сценарист, хорошо известный миллионам зрителей по сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим. Священник Русской православной церкви, временно отстраненный от служения по собственному желанию.

Провокационный роман Ивана Охлобыстина показывает несколько дней и ночей героя нашего времени. Война и мир, жизнь и судьба, кровь и любовь — все смешалось на страницах фантасмагорической книги. Подвиг и предательство идут бок о бок, меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе разливается аромат цветов... и войны. В лучших традициях Грэма Грина и Габриэля Гарсиа Маркеса. Готовится экранизация книги на «Ленфильме».

1. Михаил Елизаров «Земля».

Новый роман автора бестселлера «Библиотекарь», лауреата премии «Русский Букер». Михаил Елизаров — автор романов «Библиотекарь» (премия «Русский Букер»), «Pasternak» и «Мультики» (шорт-лист премии «Национальный бестселлер»), сборников рассказов «Ногти» (шорт-лист премии Андрея Белого), «Мы вышли покурить на 17 лет» (приз читательского голосования премии «НОС»). Новый роман Михаила Елизарова «Земля» — первое масштабное осмысление «русского танатоса».

«Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон. Там поступившего мотоциклиста глумливо величают «космонавтом», упавшего с высоты – «десантником», «акробатом» или «Икаром», утопленника – «водолазом», «ихтиандром», «муму», погибшего в ДТП – «кеглей». Возможно, на каком-то кладбище табличку-времянку на могилу обзовут «лопатой», венок – «кустом», а землекопа – «кротом». Этот роман — история Крота» (Михаил Елизаров). «Конечно, кладбище может побыть и территорией смерти, но в пространстве отдельно взятой рефлексии. Всерьёз думать, что на кладбище обитает смерть, столь же наивно, как верить, что в Диснейленде живёт сказка».

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