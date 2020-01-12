Два десятка туристов получили травмы в Шерегеше

сегодня 17:30 Поделиться

фото из группы «Шерегеш - горнолыжный курорт» соцсети «ВКонтакте»

Минувшие выходные были неспокойными на популярном горнолыжном курорте; травмы получили 22 человека.

В субботу и воскресенье отдыхающим на горнолыжном курорте Шерегеш пришлось наблюдать необычную картину. Туристов спускали со склонов при помощи снегоходов. Проведение такой операции потребовалась из-за того, что больше 20 человек получили травмы по время катания на лыжах и сноубордах.

Как сообщает издание Vse42 со ссылкой на кемеровский областной центр медицины катастроф, в субботу число пострадавших достигло 14 человек. Одному туристу потребовалась госпитализация. В воскресенье госпитализировать пришлось троих из восьми пострадавших.

Все госпитализированные получили закрытые переломы различной степени тяжести.

Напомним, 11 января новосибирец погиб в Шерегеше, наткнувшись на собственную лыжу.