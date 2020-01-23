Две тысячи объектов останутся в Новосибирске без света, тепла и отопления
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Утром во вторник коммунальщики обещают отключения по всем фронтам; больше всего домов останутся без электричества.
В Новосибирске во вторник 28 января 2002 дома останутся без благ цивилизации. Где-то отключат горячую воду, где-то тепло, а где-то – электроэнергию.
В Центральном и Ленинском районах без горячей воды останутся 104 объекта.
В Ленинском районе до обеда без горячей воды останутся жители улиц Котовского и Планировочной. На Фасадной, Колхидской и Забалуева горячей воды, а вместе с ней и отопления не будет до 17:00 часов.
До 22:00 без тепла останутся объекты на улицах Восход, Сако и Ванцетти, Якушева, Зыряновской и III Интернационала. В общей сложности ремонтные работы оставят без тепла 42 объекта.
А вот без электричества завтра останутся жители 1823 домов почти во всех районах города. Речь идёт о частном секторе, где будут подрезать деревья, мешающие линиям электропередач и менять кабели. Отключения будут носить кратковременный характер.
Напомним, в декабре прокуратура начала проверку из-за частых отключений электричества под Новосибирском.
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