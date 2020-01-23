Две тысячи объектов останутся в Новосибирске без света, тепла и отопления

вчера 23:39 Поделиться

фото pixabay.com

Утром во вторник коммунальщики обещают отключения по всем фронтам; больше всего домов останутся без электричества.

В Новосибирске во вторник 28 января 2002 дома останутся без благ цивилизации. Где-то отключат горячую воду, где-то тепло, а где-то – электроэнергию.

В Центральном и Ленинском районах без горячей воды останутся 104 объекта.

В Ленинском районе до обеда без горячей воды останутся жители улиц Котовского и Планировочной. На Фасадной, Колхидской и Забалуева горячей воды, а вместе с ней и отопления не будет до 17:00 часов.

До 22:00 без тепла останутся объекты на улицах Восход, Сако и Ванцетти, Якушева, Зыряновской и III Интернационала. В общей сложности ремонтные работы оставят без тепла 42 объекта.

А вот без электричества завтра останутся жители 1823 домов почти во всех районах города. Речь идёт о частном секторе, где будут подрезать деревья, мешающие линиям электропередач и менять кабели. Отключения будут носить кратковременный характер.

Напомним, в декабре прокуратура начала проверку из-за частых отключений электричества под Новосибирском.