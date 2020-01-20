Две вакцины от смертельного коронавируса разрабатывают в Новосибирске

сегодня 11:21 Поделиться

Фото «Вектор»

Центр вирусологии «Вектор» занимается созданием вакцины от нового вируса; она должна быть готова в течение полугода.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разработку двух вакцин от нового типа смертельно опасного коронавируса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири». Портал заявил об этом после визита директора центра вирусологии Рината Максютина в минувшие выходные.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», – цитирует Максютина издание.

Как ранее писал Сиб.фм, в «Вектор» привозили анализы студентов из Байкальского государственного университета – шесть граждан КНР были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Результаты анализов не подтвердили заражение.

Ситуация с коронавирусом ухудшается. На 27 января известно о более чем 2000 инфицированных. Более 50 человек уже погибли. Распространяться вирус начал с декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Предположительно, причина кроется в местном рынке, на котором продавали мясо диких животных без лицензии.

Напомним, сегодня стало известно, что от коронавируса погибли 80 человек.