Эпидемия коронавируса: власти официально признали невозможность сдержать распространение болезни

сегодня 12:23 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус из Китая способен передаваться от человека к человеку; при этом он способен заражать во время инкубационного периода.

У смертельного коронавируса 2019-nCoV учёные обнаружили способность передаваться от человека к человеку даже во время инкубационного периода. Это осложняет эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщает агентство «Москва.ру» со ссылкой на главу Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Он отметил, что сейчас эпидемия коронавируса перешла в серьёзную и сложную стадию. Вирус зародился в дикой природе, а затем адаптировался к жизни в организме человека. В настоящее время вирус распространяется от человека к человеку.

Учёные до сих пор не могут определить источник инфекции и способности вируса к мутации.

«Это болезнь совершенно новая, и знания о ней крайне ограниченные. Однако мы можем корректировать нашу политику на основе развития эпидемии», – сообщил заместитель главы Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь.

В тоже время, по данным агентства «Синьхуа», китайские медики считают, что выходные дни по случаю празднования Нового года по китайскому календарю, которые завершатся 30 января, – это лучший период для организации массовой изоляции и проведения дезинфекции.

«Это всё ещё ранняя стадия вспышек пневмонии. Благодаря жёстким мерам, принятым различными населёнными пунктами страны, мы сможем обуздать распространение вируса с меньшими затратами и более быстрыми темпами», – сказал Ма Сяовэй.

Он добавил, что профилактические контрмеры, принятые в Ухане, играют важную роль.

Напомним, 27 января стало известно, что в Новосибирске против коронавируса разрабатывают две вакцины.