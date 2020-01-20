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Это иллюзии: новосибирцев зовут прикоснуться к артефактам и заглянуть в будущее

сегодня 13:04

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского Художественного музея

Интерактивная выставка-игра «Искусство через оптические иллюзии в масштабе 2020» проходит в Новосибирске; в очках виртуальной реальности можно увидеть мировые шедевры живописи и достижения будущего.

Увидеть работы Микеланждело, Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Веласкеса, Паоло Веронезе, Гойи, Караваджо, Босха, Яна ван Эйка, Рембрандта, Рубенса, а также современных авторов цифровой живописи могут новосибирцы на выставке «Искусство через оптические иллюзии в масштабе 2020». Фантастическое путешествие возможно благодаря современным технологиям.

Оценить шедевры мирового искусства можно благодаря очкам виртуальной реальности, видеопроекторам, технологиям дополненной реальности и Kinect.

Как рассказали организаторы, выставка в буквальном смысле слова позволяет зрителю перемещаться в пространстве и времени, собственными глазами увидеть эволюцию научной мысли в области оптических технологий, прикоснуться к артефактам и познакомиться с будущим. Это таинственные двери в мир живописи, скульптуры и творчества через оптические иллюзии.

Выставка продлится до 6 апреля в арт-цоколе Новосибирского художественного музея по адресу улица Красный проспект, 5/ улица Свердлова, 10.

Напомним, 30 января в Новосибирске откроется выставка с гравюрами Рубенса и Рафаэля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
выставка
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