Это иллюзии: новосибирцев зовут прикоснуться к артефактам и заглянуть в будущее
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского Художественного музея
Интерактивная выставка-игра «Искусство через оптические иллюзии в масштабе 2020» проходит в Новосибирске; в очках виртуальной реальности можно увидеть мировые шедевры живописи и достижения будущего.
Оценить шедевры мирового искусства можно благодаря очкам виртуальной реальности, видеопроекторам, технологиям дополненной реальности и Kinect.
Как рассказали организаторы, выставка в буквальном смысле слова позволяет зрителю перемещаться в пространстве и времени, собственными глазами увидеть эволюцию научной мысли в области оптических технологий, прикоснуться к артефактам и познакомиться с будущим. Это таинственные двери в мир живописи, скульптуры и творчества через оптические иллюзии.
Выставка продлится до 6 апреля в арт-цоколе Новосибирского художественного музея по адресу улица Красный проспект, 5/ улица Свердлова, 10.
Напомним, 30 января в Новосибирске откроется выставка с гравюрами Рубенса и Рафаэля.
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