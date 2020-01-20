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Главу строительной компании застрелили в центре Новосибирска

сегодня 13:51

Фото из открытых источников

Стрельба произошла на улице Достоевского; предположительно, убили главу ЖСК «Залесский».

Главу ЖСК «Залесский» убили на улице Достоевского в центре Новосибирска сегодня днём, 27 января. Факт убийства корреспонденту подтвердили в пресс-службе областного СУ СКР. От подробностей в ведомстве отказались. По словам очевидцев, произошло несколько выстрелов около двух часов назад.

Также они сообщили, что убитый – глава строительной компании ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов. Эту информацию Сиб.фм косвенно подтвердили в пресс-службе компании, заявив, что к ним уже приходили силовики. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование продолжается.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

СКР
Новосибирск
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