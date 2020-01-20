Гравюры Рубенса, Рембрандта и Рафаэля покажут новосибирцам

сегодня 12:44 Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского государственного краеведческого музея

Выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков» откроется в Новосибирске; в коллекции – более 140 подлинных гравюр.

Более 140 подлинных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии войдут в состав экспозиции «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков», которая откроется 30 января в Новосибирском государственном краеведческом музее. Выставка приурочена к вековому юбилею музея.

Как рассказали организаторы, экспозиция объединяет гравюры работ Альбрехта Дюрера, Паоло Веронезе, Рафаэля, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Бернара Пикара и других выдающихся художников. Подобные работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира – Национальном государственном музее Нидерландов, Британском музее, Гравюрном кабинете Государственного художественного собрания Дрездена.

В экспозиции можно увидеть впечатляющие по своему драматизму работы Дюрера из серий «Большие страсти» и «Апокалипсис», выполненные известным немецким художником и гравером Эртелем Каспаром Эрхардом в технике гравюры на дереве в 1856-1860-х годах. Более 25 работ Рембрандта, включая религиозные и жанровые сюжеты, пейзажи и портреты, представлены офортами 1790-1793-х годов выдающегося итальянского художника и графика Франческо Новелли. Особое место занимают гравюры работ гениальных художников эпохи Возрождения – Рафаэля, Паоло Веронезе, Аннибале Карраччи, Питера Пауля Рубенса, Джованни Ланфранко, Карло Чиньяни, Ла Торнето – из альбома «Истории Священного Писания». Самые ранние работы на выставке – листы Бернара Пикара, выполненные с 1710 по 1719 год.

Величайшее наследие английского графического искусства конца XVIII века представлено признанными шедеврами графики из всемирно известного цикла «Библия Маклина» – самого большого по размерам издания иллюстрированной Библии в нескольких томах. «Библия Маклина» стала самым амбициозным изданием, когда-либо произведённым в Великобритании, иллюстрации к которому были выполнены членами Королевской академии художеств.

Выставка, которая продлится до 5 апреля, сопровождается музыкой выдающегося английского композитора и органиста эпохи позднего барокко Чарльза Джона Стэнли.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 227-15-43.