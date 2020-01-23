Губернатор обсудил с ректорами новосибирских вузов задачи, обозначенные президентом

вчера 23:58 Поделиться

Фото Правительства Новосибирской области

В понедельник, 27 января в региональном правительстве состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества; на одном из ключевых мероприятий Андрей Травников и ректоры новосибирских вузов обсудили реализацию инициатив, которые обозначил президент России в Послании Федеральному Собранию РФ.

В правительстве региона 27 января состоялось совещание губернатора с представителями высшей школы Новосибирской области.

«На фоне праздничных мероприятий, посвященных Дню студента, давайте обсудим, как сделать, чтобы новосибирских студентов стало ещё больше, чтобы они были более успешными и знали, как в дальнейшем успешно применить полученные знания в будущей специальности», — открыл совещание Губернатор.

На совещании участники обсудили совершенствование системы прогнозирования кадровой потребности региона, вопросы формирования и распределения контрольных цифр приема по программам высшего образования, привлечение и дальнейшее трудоустройство студентов в Новосибирской области. Также они рассмотрели вопросы целевой подготовки кадров для социальной сферы Новосибирской области.

Напомним, что согласно инициативе президента России Владимира Путина, обозначенной в Послании Федеральному Собранию 15 января, в новом учебном году должен существенно измениться порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% — по специальности «Педиатрия». Квоты будут формироваться по заявкам российских регионов.

Всего с 2000 года в Новосибирской области по программам целевой подготовки было выпущено свыше четырёх тысяч специалистов. В настоящее время по целевым направлениям в вузах региона по заказам организаций-работодателей обучается по программам бакалавриата 562 человека. В 2019 году из вузов выпустились 72 бакалавра. Традиционно наибольшая доля студентов-целевиков приходится на сферы здравоохранения и образования, далее идут сельское хозяйство, культура, ЖКХ и промышленность.

Участники совещания также обсудили готовность региона к увеличению приёма студентов в соответствии с задачами, поставленными президентом. Напомним, что в своем Послании глава государства предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая их в приоритетном порядке «именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».

С представителями высшей школы региона Андрей Травников также обсудил привлечение специалистов-практиков из отраслей экономики для преподавания в университетах, экспорт образования.

Напомним, 23 января отчёт губернатора Новосибирской области депутаты заксобрания приняли единогласно.