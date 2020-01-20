К островам на Оби в Новосибирске построят мосты
фото с сайта pixabay.com
Мосты планируют возвести к островам на Оби; в городе создадут новые рекреационные зоны, окружённые со всех сторон водой.
К островам, расположенным напротив микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске, построят мосты. Об этом заявил Алексей Нестеркин, главный архитектор МБУ «ИГП» – разработчика актуализации Генплана на заседании Архитектурно-градостроительного совета мэрии.
По его словам, к мостам впоследствии будут организованны пешеходные и автомобильные подъезды.
«При этом на самих островах создадут рекреационные зоны», – подчеркнул Нестеркин.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть при обсуждении Генерального плана заявил, что почти 30 % территории сибирской столицы попадают в «зелёную зону», защищённую от жилой застройки.
Как уточнил во время заседания Совета градоначальник, обновлённый генплан разработан до 2030 года. Действующий на сегодняшний день вариант документ был утверждён ещё в 2007 году.
«С тех пор произошло много изменений – меняются экономические взаимоотношения, внешний облик города, растёт численность населения. В связи с этим потребовалась актуализация генерального плана. Предложенный проект документа учитывает сегодняшние реалии», – сказал Локоть.
Общественные слушания по новом Генплану начнутся 3 февраля и пройдут на четырёх площадках.
Напомним, ранее новосибирцы предложили создать дизайнерский парк на берегу Оби.
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