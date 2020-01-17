Лайфхак дня: как придумать безопасный пароль

сегодня 06:42 Поделиться

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Сегодня, 28 января, — день безопасности персональных данных; как придумать безопасный пароль — в материале Сиб.фм.

Для того, чтобы придумать безопасный пароль, надо понимать, что техники взлома и подбора ваших электронных ключей достигли совершенства. Например, при наличии двух мощных видеокарт можно достичь скорости подбора в 1,5 миллиарда комбинаций в секунду. При этом, если ваш пароль будет достаточно сложным, то при скорости в 1,5 миллиарда вариантов в секунду подбор будет длится около двух месяцев.

Первое — длина пароля. Это, конечно, не самое главное, но с этого стоит начать. Пароль не должен быть короче шести символов. Но для неопытных пользователей подавляющее большинство сайтов уже подготовило свои формулы — там нельзя создать пароль короче, чем из шести знаков.

Главное в придумывании пароля — непредсказуемость. Надо понимать, что в вашем распоряжении всего 95 символов — это 26 латинских букв с учётом разного регистра, 33 служебных символа и 10 цифр. Если пароль будет состоять из шести символов одного регистра без цифр и других символов (например, password), то его взломают за пару минут с обычного ПК. Добавив даже один знак в непредсказуемом месте и поменяв регистр пары символов, вы значительно усложните задачу — например, pAssUw1oRd. Такой пароль будет гораздо труднее подобрать.

Ни в коем случае не используйте в пароле дату рождения (кого угодно), кличку животного, имена, номер паспорта/страховки/карты/водительских прав. Некоторые до сих пор наивно считают идеальным вариантом пароля русское слово, написанное на латинской раскладке клавиатуры — это специальное ПО переключает раскладку в режиме реального времени ещё быстрее, чем подбирает ключевое слово. И конечно же, никаких QWERTY.

Напомним, 17 января стали известны самые популярные пароли россиян.