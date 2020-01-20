Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

сегодня 09:36 Поделиться

Фото LA County Sheriffs

Знаменитый баскетболист Коби Брайант разбился на собственном вертолёте в Калифорнии; вместе с ним погибла его 13-летняя дочь.

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолёта в городе Калабасас, штат Калифорния, накануне, 26 января. Об этом со ссылкой на CNN сообщил «Интерфакс». По данным американских СМИ, всего на борту судна находились девять человек. Среди погибших – одна из дочерей Брайанта, 13-летняя Джианна Мария. Позже эту информацию подтвердили в Национальной баскетбольной лиге.

Имена остальных погибших пока не разглашаются. Местный шериф отказался делать это до опознания тел, заявив, что в этом нет смысла. Предположительно, разбившийся вертолёт принадлежал самому Коби Брайанту. Он вместе с дочерью направлялся на нём на тренировку в баскетбольную академию.

Одному из лучших баскетболистов за всю историю был 41 год. Брайант прославился в период игры за «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл 20 сезонов. Коби входил в состав сборной всех звёзд НБА 18 раз. Дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной Америки по баскетболу – в 2008 и 2012 годах.