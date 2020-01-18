Летевший в Москву самолёт вернули в аэропорт после звонка о минировании

сегодня 14:25 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» вернули в аэропорт Хабаровска после получения звонка о минировании; борт выполнял рейс в Москву.

Следовавший в Москву из Хабаровска пассажирский самолёт возвращается в аэропорт вылета. Поступил сигнал о минировании судна. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным издания, информация об опасности поступила уже после взлёта. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.

В экстренных службах Москвы «РИА Новости» уточнили, что по данным на 9:40 по московскому времени самолёт находился над Амурской областью. По плану борт должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, но сейчас он возвращается в Хабаровск.

Напомним, 18 января самолет загорелся в новосибирском аэропорту Толмачёво.