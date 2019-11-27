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Малышева нашла альтернативу снюсу

сегодня 10:34

Скриншот передачи «Жить здорово»

Елена Малышева предложила подросткам попробовать свои фекалии вместо снюса; также они могут попробовать чужие.

Медик и ведущая передачи «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева предложила школьникам вместо сосательного табака пожевать фекалии. Фрагмент телепередачи доступен на сайте Первого канала. Действие происходило в серии, которую посвятили вреду так называемого снюса – бестабачной альтернативы сигарет с высоким содержанием никотина.

Малышева вывела на сцену нескольких подростков – некоторые из них пришли на передачу с матерями. У каждого она спрашивала, когда и при каких обстоятельствах он впервые попробовал снюс.

«Мне в школе на перемене одноклассники дали. Сказали, что хорошо будет. Ну, я один раз попробовал – мне не понравилось», – говорит один парень.

Другой рассказал, что до снюса «баловался» сигаретами. На это Елена Малышева сказала, что видит мальчиков насквозь, так как у самой два взрослых сына. А потом слегка ударила парня по голове.

Затем Малышева возмутилась тем, что подростки стремятся попробовать в жизни всё. И потом она предложила неожиданную альтернативу снюсу.

«Ну, раз в жизни нужно попробовать всё, покакай и съешь какашки. Или лучше попробовать чужие», – заявила медик.

Елена Малышева стала известна благодаря программе «Здоровье», которая выходила на федеральном телевидении с 1997 года. С 2010 года Малышева ведёт новую передачу – «Жить здорово». Также она является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета. Также Елена Малышева открыла медицинские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Напомним, в конце ноября прошлого года жена бывшего губернатора Новосибирской области посоветовала не лечить детей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

нетрадиционная медицина
здравоохранение
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