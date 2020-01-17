«Мама, там кого-то убили»: председателя ЖСК расстреляли в центре Новосибирска на глазах у детей

сегодня 17:31 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Председателя правления ЖСК «Залесский» застрелили в центре города; убийство произошло недалеко от школы.

Главу ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова убили сегодня днём, 27 января. Неизвестный расправился с мужчиной несколькими выстрелами — Арчибасов был смертельно ранен в голову. Как сообщили корреспонденту Сиб.фм очевидцы, убийство произошло на глазах школьников.

«Мой сын приходит домой со школы и говорит: "Мама, там кого-то убили, всё оцепили". Средь бела дня! Ужас какой-то!» – рассказывает собеседник.

Также Сиб.фм удалось найти девушку, которая жила с Олегом Арчибасовым в одном подъезде в доме на улице Мичурина 20/1. Погибший жил на шестом этаже дома.

«Жил в моём подъезде с самого начала, как только построили. Конечно, мы с ним не были тесно знакомы – здоровались каждый раз, когда виделись. Нормальный мужик был, бывший военный прокурор. Вот только неразговорчивый какой-то, будто в себе был всё время», – говорит Юлия.

Убийство Олега Арчибасова произошло сегодня около полудня. Председателя правления жилищно-строительного кооператива застрелили на улице Достоевского, 27. Там же находится школа № 4, ученики которой стали свидетелями хладнокровного убийства. Более того, в 80 метрах от места происшествия находится и офис ЖСК.

Как сообщили Сиб.фм в Следственном комитете Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование продолжается.

Напомним, 17 января СК возбудил уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки.