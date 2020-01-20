Масленица: какого числа начинается в 2020 году
Фото из архива Сиб.фм/Дениса Винокурова
Проводы зимы в 2020 году намечены на 1 марта; именно в этот день завершится масленичная неделя.
В 2020 году масленичная неделя начнётся 24 февраля. В течение недели по традиции нужно есть блины и развлекаться. В Прощёное воскресенье принято сжигать чучело зимы и просить прощения у родственников и друзей.
Каждый день масленичной недели – особенный.
А уже с понедельника, 2 марта, начинается Великий пост.
Напомним, 27 января Сиб.фм рассказал о том, когда будет отмечаться Пасха в 2020 году.
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