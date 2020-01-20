Масленица: какого числа начинается в 2020 году

сегодня 13:37 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм/Дениса Винокурова

Проводы зимы в 2020 году намечены на 1 марта; именно в этот день завершится масленичная неделя.

В 2020 году масленичная неделя начнётся 24 февраля. В течение недели по традиции нужно есть блины и развлекаться. В Прощёное воскресенье принято сжигать чучело зимы и просить прощения у родственников и друзей.

Каждый день масленичной недели – особенный.

В понедельник, 24 февраля, встречают Масленицу. В этот день первый блин принято отдавать малоимущим на помин усопших.

Во вторник, 25 февраля, – заигрыши. В этот день принято ходить в гости выбирать будущую невесту. Свадьбы играли на Красную горку – первое воскресенье после Пасхи – 26 апреля.

В среду, 26 февраля, – лакомка. Зятья приходили к тёще на блины.

В четверг, 27 февраля, – разгул. С этого дня прекращались хозяйственные работы, а празднования разворачивались во всю ширь.

В пятницу, 28 февраля, – тёщины вечёрки. В этот день тёща приходила к зятю на блины.

В субботу, 29 февраля, – золовкины посиделки. В этот день молодые невестки приглашали золовок и других родственников мужа.

В воскресенье, 1 марта, – проводы. В этот день принято есть блины, просить друг у друга прощения. Не случайно этот день ещё называют Прощёным воскресеньем. Также сжигали чучело Масленицы.

А уже с понедельника, 2 марта, начинается Великий пост.

Напомним, 27 января Сиб.фм рассказал о том, когда будет отмечаться Пасха в 2020 году.