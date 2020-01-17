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Назван кандидат на пост председателя Новосибирского облсуда

сегодня 20:37

фото Новосибирского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей назвала фамилию кандидата на пост председателя облсуда в Новосибирске; он уже работал в облсуде.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост председателя Новосибирского областного суда Антона Остроумова. Об этом сообщает Право.ру.

Кандидатуру Остроумов поддержали представители Верховного суда и Совета судей.

Для назначения Антона Остроумова необходимо согласование его кандидатуры президентом России.

Место председателя Новосибирского облсуда пустует уже больше года. Прежний руководитель Римма Шатовкина отказалась от продления полномочий. Согласованная ВККС кандидатура Юрия Дроня не прошла кадровую комиссию при президенте.

В этот раз ВККС рассматривала три кандидатуры: судью Томского облсуда Алексея Марисова, главу Совета судей Новосибирской области Инну Петрунину и Антона Остроумова. Последний до 2017 года был председателем коллегии по уголовным делам в Новосибирском областном суде.

Напомним, 17 января сибирский рунолог оценил личность и качества нового премьер министра России.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирский областной суд
председатель
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