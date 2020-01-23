Неизвестные в масках ограбили аптеку в Новосибирске
фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"
Трое грабителей похитили кассовый аппарат с деньгами; всё произошло в аптеке.
Аптека в Дзержинском районе Новосибирска подверглась нападению грабителей 27 января. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Налёт произошёл на улице Трикотажной, 60. Грабители в чёрной одежде и масках вломились в помещение аптеки «Социалочка», забрали кассовый аппарат с деньгами и скрылись.
Как сообщает паблик, преступников было трое, и они были вооружены.
В полиции не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.
Напомним, в декабре стало известно, что приезжие рабочие ограбили в Новосибирске 90-летнюю пенсионерку.
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