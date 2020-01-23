Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Неизвестные в масках ограбили аптеку в Новосибирске

сегодня 07:19

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Трое грабителей похитили кассовый аппарат с деньгами; всё произошло в аптеке.

Аптека в Дзержинском районе Новосибирска подверглась нападению грабителей 27 января. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Налёт произошёл на улице Трикотажной, 60. Грабители в чёрной одежде и масках вломились в помещение аптеки «Социалочка», забрали кассовый аппарат с деньгами и скрылись.

Как сообщает паблик, преступников было трое, и они были вооружены.

В полиции не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.

Напомним, в декабре стало известно, что приезжие рабочие ограбили в Новосибирске 90-летнюю пенсионерку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

аптека
налёт
в масках
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

621162
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
182769
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177912
Население России пошло на убыль
177211
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174492
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161774
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
127116
Какого числа начинается Великий пост-2020