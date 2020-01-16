Новорождённого ребёнка многодетная мать постирала в машине

сегодня 07:45 Поделиться

фото pixabay.com

Полицию вызвал супруг; в семье воспитываются ещё трое детей.

ЧП произошло в Свердловской области. Многодетная мать постирала новорождённого ребёнка в стиральной машине. О происшествии правоохранителям сообщил супруг женщины.

Как сообщает издание Е1, когда в доме уже все спали, у женщины начались преждевременные роды. Новорождённого ребёнка мать постирала в машине, а проснувшемуся утром супругу, который собирал ещё троих детей в школу и детский сад, сказала, что малыш родился мёртвым.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. Официальных комментариев пока не дают ни в МВД, ни в Следственном комитете.

Известно, что семья считалась благополучной, не состояла на учёте в органах опеки и не попадала в поле зрения правоохранителей.

Напомним, 16 января стало известно, что жительнице Омска, которая убила дочь из-за крошек хлеба, грозит пожизненный срок.