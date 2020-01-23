Новосибирск: события 28 января

сегодня 06:01 Поделиться

Фото Pixabay/НГУ

Сегодняшний вторник необычайно богат на важные события; самые интересные и значимые из них — в подборке Сиб.фм.

Гости из Японии

В рамках рабочего визита делегации мэрии города Саппоро Хоккайдского департамента Министерства экономики, торговли и промышленности Японии состоится встреча с представителями предпринимательского сообщества города Новосибирска.



В мероприятии примет участие начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько.



2020 год был объявлен годом перекрестных региональных обменов между Россией и Японией, также в этом году отмечается 30-летие побратимских отношений городов Новосибирска и Саппоро. В рамках текущего визита предполагается наметить конкретные области и планы сотрудничества в экономической сфере на текущий год.

Мероприятие будет проходить по адресу: Красный проспект, 50, каб. 212.

Итоги Первомайского района

В Первомайском районе состоится собрание, на котором будут подведены итоги работы администрации в 2019 году и обозначены основные задачи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Участие в отчетном мероприятии примет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



Основные итоги социально-экономического развития района подведет глава администрации Первомайского района Виталий Новоселов. Кроме того, на собрании выступят: настоятель Храма в честь иконы Божией матери Казанской протоирей Александр Патрин, дежурная по сортировочной горке станции Инская, Герой Труда РФ Ольга Бочкарева, председатель организации ветеранов–пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Первомайского района Тамара Палецкая, молодежный глава 2019 года Климентий Ходкевич и сменивший его на этом госту в 2020 году Владимир Белов. Участие в мероприятии также примут представители депутатского корпуса, учреждений и организаций Первомайского района.



Собрание по подведению итогов состоится в большом зале Дома молодежи Первомайского района (ул. Эйхе, 1, 1-й этаж), начало – в 11-00.

Развитие Советского района

В Советском районе подведут итоги социально-экономического развития за 2019 год и обозначат основные задачи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В мероприятии примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



С основным докладом выступит глава администрации Дмитрий Оленников.



Советник председателя СО РАН по связям с органами государственной власти Геннадий Сапожников презентует основные результаты работы Сибирского отделения РАН в 2019 году. Генеральный директор ООО "Д54" Вадим Капкан расскажет о социально-ориентированном девелопменте в Академгородке. Директор ФГУП "ЖКХ ННЦ" Виталий Михеев проинформирует о содержании жилищного фонда в 2019 году. Руководитель театра-студии "Струна" Светлана Кремаренко представит доклад "Развитая сфера культуры – важнейшее условие жизнедеятельности креативной личности: социокультурный аспект реализации проекта Академгородок 2.0".

Итоговое собрание состоится в конференц-зале администрации Советского района (проспект Академика Лаврентьева, 14), начало – в 14-30.

Памяти узников

В вечере памяти, посвященном годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и Международному дню памяти жертв Холокоста, примут участие представители Правительства Новосибирской области.



В рамках мероприятия запланировано проведение художественной выставки и показ художественного фильма.



Мероприятие пройдет в Камерном зале ГАУК НСО "Новосибирская филармония" (Красный проспект, 32). Начало в 18.30.