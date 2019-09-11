Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе Mail.ru

сегодня 18:19

фото pixabay.com

Проблемы в работе сервиса начались ещё утром; Новосибирск оказался в списке городов, откуда поступает больше всего жалоб.

Пользователи Mail.ru сегодня столкнулись в проблемами в работе сервиса. Началось всё утром. Как сообщает «КоммерсантЪ», проблемы связаны с работой почты, сайта и входом на них.

По данным издания, сбой коснулся именно жителей России. Больше всего жалоб поступает из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

При заходе на почту Mail.ru отображается следующее сообщение: «Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Как сообщили «КоммерсантЪ» в пресс-службе Mail.ru, причины неполадок уже установлены, специалисты приступили к их устранению. Причина сбоя не называется.

К этой минуте работу сервиса восстановили.

Напомним, 9 сентября новосибирцы пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

сбой
электронная почта
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

615272
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
363257
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
178753
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177846
Население России пошло на убыль
177114
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174419
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161677
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске