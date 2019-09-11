Новосибирцы пожаловались на сбой в работе Mail.ru
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Проблемы в работе сервиса начались ещё утром; Новосибирск оказался в списке городов, откуда поступает больше всего жалоб.
Пользователи Mail.ru сегодня столкнулись в проблемами в работе сервиса. Началось всё утром. Как сообщает «КоммерсантЪ», проблемы связаны с работой почты, сайта и входом на них.
По данным издания, сбой коснулся именно жителей России. Больше всего жалоб поступает из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.
При заходе на почту Mail.ru отображается следующее сообщение: «Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».
Как сообщили «КоммерсантЪ» в пресс-службе Mail.ru, причины неполадок уже установлены, специалисты приступили к их устранению. Причина сбоя не называется.
К этой минуте работу сервиса восстановили.
Напомним, 9 сентября новосибирцы пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте».
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