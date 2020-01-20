Опасный груз: бетонные плиты выпали из КамАЗа на иномарку в Новосибирске

сегодня 14:05 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Четыре бетонные плиты выпали из КамАЗа на внедорожник; в результате инцидента пострадала женщина-водитель.

46-летняя женщина-водитель доставлена в больницу после ДТП в центре Новосибирска. На иномарку, за рулём которой находилась пострадавшая, выпали бетонные блоки, перевозимые КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Как уточнили в ведомстве, грузовик с плитами ехал по улице Северной со стороны Красного проспекта в сторону Залесского. В пути четыре блока выпали с платформы КамАЗа и задели автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Известно, что владелица иномарки госпитализирована, её состояние уточняется.

Напомним, в Омской области путеец на грузовом авто переехал своего напарника.