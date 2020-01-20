Опасный груз: бетонные плиты выпали из КамАЗа на иномарку в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Четыре бетонные плиты выпали из КамАЗа на внедорожник; в результате инцидента пострадала женщина-водитель.
46-летняя женщина-водитель доставлена в больницу после ДТП в центре Новосибирска. На иномарку, за рулём которой находилась пострадавшая, выпали бетонные блоки, перевозимые КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
Как уточнили в ведомстве, грузовик с плитами ехал по улице Северной со стороны Красного проспекта в сторону Залесского. В пути четыре блока выпали с платформы КамАЗа и задели автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».
Известно, что владелица иномарки госпитализирована, её состояние уточняется.
Напомним, в Омской области путеец на грузовом авто переехал своего напарника.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают