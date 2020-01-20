От коронавируса в Китае умерли уже 80 человек

сегодня 09:15 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Смертельный коронавирус продолжает распространяться по всему миру; чаще всего сообщения о заболевших в том или ином городе не подтверждаются.

В Китае умерли 80 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки число заболевших выросло почти в полтора раза – с 1975 до 2744. Большая часть проживают в провинции Хубэй, откуда и пошло распространение вируса.

По сообщению агентства «РИА Новости», которое ссылается на издание «Глобал Таймс», умерли 76 человек, ещё более 1400 заражены. При этом китайские врачи сообщают, что 51 пациент выписан из больниц. Однако 461 заражённый находится в тяжёлом состоянии. По оценкам специалистов, всего могут быть заражены опасным вирусом более 5,5 тысячи человек.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Роспотребнадзор не рекомендует посещать КНР. Также там дали советы – как обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Случаи заражения смертельным вирусом в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге не подтвердились.

Напомним, 25 января учёные назвали вероятную причину вспышки коронавируса в Китае.