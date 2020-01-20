Пасха: какого числа отмечают в 2020 году

сегодня 13:11 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм/Сергея Жигальцева

Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный праздник у христиан; дата Пасхи – переходящая, каждый год она меняется.

В 2020 году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 19 апреля. За неделю до этого, 12 апреля, будет отмечаться Вербное Воскресенье.

В православии Пасху называют праздником праздников, торжеством из торжеств. В этот день после Пасхального богослужения принято обмениваться крашеными яйцами и вкушать кулич. Друг друга люди приветствуют словами «Христос Воскресе!», отвечая «Воистину Воскресе!». Эти слова сопровождаются троекратным поцелуем.

Поедание кулича и яиц после пасхальной службы означает окончание Великого поста, который начнётся 2 марта. Входе этого поста в течение 48 дней верующие ограничивают себя в еде.

Напомним, 25 января Сиб.фм рассказал о том, когда будет праздноваться Масленица.