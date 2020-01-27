Площадь Маркса в Новосибирске хотят сделать пешеходной

сегодня 16:22 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Закрытие площади Маркса для движения транспорта обсудили в мэрии Новосибирска; дорожники не в восторге от идеи, поскольку опасаются ухудшения ситуации с пробками.

Вопрос о том, чтобы сделать площадь Маркса в Новосибирске пешеходной, обсудили сегодня, 27 января, на заседании градостроительного Совета в мэрии.

Заказчиком проекта выступил владелец земельного участка под недостроенным ДК «Сибсельмаш», который по собственной инициативе разработал проект комплексного благоустройства площади.

По мнению главного архитектора города Александра Ложкина, такое решение не ухудшит транспортную ситуацию. Об этом сообщает присутствующий на заседании корреспондент Сиб.фм.

По словам Ложкина, разговоры о перекрытии площади Маркса для движения автомобилей продолжаются не один год. Почти 10 лет назад даже проводилось моделирование ситуации с реорганизацией транспортных потоков на этом участке.

«При ликвидации существующих диагональных транспортных связей и переключении их на улицу Ватутина, Блюхера, Новогоднюю и площадь Покрышкина транспортная ситуация там не просто не ухудшается, а наоборот, улучшается», – отметил главный архитектор.

В то же время начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов высказался против открытия площади Маркса для пешеходного движения.

По его словам, транспорт с этого участка сложно будет перераспределить.

«Единственная альтернатива в этом месте – улицы Блюхера и Новогодняя, но они очень узкие», – отметил Дронов.

В ходе обсуждения участники градостроительного Совета решили повторно провести моделирование ситуации с закрытием транспортного движения на площади Маркса, чтобы оценить реальное влияние возможных изменений на дорожную обстановку.

«Только после этого можно возвращаться к обсуждению идеи», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, 27 января на заседании градостроительного Совета были озвучены планы по строительству мостов к островам на Оби.