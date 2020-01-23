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Погода в Новосибирске на 28 января: будет ветрено

сегодня 07:01

Фото Pixabay

В Новосибирске продолжает бушевать ветер; сегодня придётся крепче стоять на ногах.

Синоптики предсказывают усиление ветра в Новосибирске сегодня, 28 января. По прогнозам, порывы будут достигать 16 метров в секунду на протяжении всего дня. В то же время будет ощущаться заметное потепление. Температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. Ожидаются небольшие осадки, которые могут усилиться ближе к ночи.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

погода
Новосибирск
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