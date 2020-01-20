Полная программа IV Всероссийского фестиваля камерных спектаклей в Новосибирске

сегодня 17:14 Поделиться

Фото предоставлено организатором мероприятия

Организаторами фестиваля выступили молодёжный драматический театр «Первый театр» и министерство культуры Новосибирской области; мероприятие проходит один раз в два года.

С каждым годом фестиваль набирает обороты. Если в 2016 году было только 60 заявок, в 2018-м – около 100, то в 2020 году эксперты «Один. Два. Три» рассмотрели уже 170 заявок из 54 городов.

В этом году в программе фестиваля камерных спектаклей «Один. Два. Три» будут представлены восемь российских спектаклей и два – иностранных. Также пройдут обсуждения постановок, публичные дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра.

В программу фестиваля вошли несколько спектаклей по современным российским и зарубежным пьесам. Экспертный совет выбрал разножанровые работы. В программе есть постановки, близкие к драматическому театру, театру предмета, современной хореографии, перформативным практикам. Принципы фестиваля 2020 года можно выразить в следующей формуле: никакой классики + актуальные темы + разные форматы.

Афиша состоит из конкурсной и внеконкурсной программ. Чтобы было легче разобраться, подготовили короткие подсказки к спектаклям фестиваля.

21 февраля

19:00. «13 Трамвай» (улица Серебренниковская, 35)

«История медведей Панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» по пьесе Матея Вишнека, режиссёр Александр Баргман. «Такой театр», Санкт-Петербург. 18+

Для тех, кто несмотря ни на что верит в любовь, как бы абсурдно это ни звучало.

22 февраля

19:00. ТК «ПУЛя» (улица Ленина, 24)

The days, режиссер Тео Клинкард, The Days Project, Финляндия. 16+

Проникновенный и необычный по форме камерный спектакль о нежности и любви, молодости и старости, сложности узнавания и радости взаимопонимания.

Показ пройдет при поддержке Посольства Финляндии в России и Dance Info Finland.

Для тех, кому старость в радость. Внеконкурсный показ.

23 февраля

19:00. ТК «ПУЛя» (ул. Ленина, 24)

«Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой, режиссёр Александр Ряписов. Творческое объединение "ГранАрт"», Нижний Новгород. 18+

Для тех, для кого прошлое не менее важно, чем настоящее.

24 февраля

15:00. Гостиная «Дома актёра» (улица Серебренниковская, 35)

«Невидимый слон» по рассказу Анны Анисимовой, режиссёры Елена Кузнецова и Владимир Кузнецов. Театр кукол «Пилигримы», Новосибирск. 6+

Для тех, кто готов почувствовать себя ребёнком, которого знакомят с большим удивительным миром.

25 февраля, 21:00. «Мастерская Крикливого и Панькова» (улица Ленина, 15)

«Магазин» по пьесе Олжаса Жайнадарова, режиссер Дмитрий Зимин. Центр современной драматургии, Екатеринбург. 18+

Для тех, для кого отношение к человеку не связано с национальностью.

26 февраля

18:00. «13 Трамвай» (улица Серебренниковская, 35)

«Сибирь» по пьесе Феликса Миттерера, режиссёр Роман Каганович. Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург. 18+

Для тех, кто боится одиночества и смерти, но не боится вдумчивого разговора про них.

20:00. ТК «ПУЛя» (улица Ленина, 24)

«Одуванчики», автор текста Денис Чернышов, хореограф Денис Чернышов, танцевальная драматургия Татьяны Гордеевой. Челябинский театр современного танца, Челябинск. 18+

Для тех, кто служил и выжил, и для тех, кто не служил, но много про это слышал.

27 февраля

19:00. «Мастерская Крикливого и Панькова» (улица Ленина, 15)

«Коромысли», режиссёр Полина Кардымон. «Мастерская Крикливого и Панькова», Новосибирск. 12+

Для тех, кто всегда думал, что фольклор – это современно, но стеснялся в этом признаться.

15:00 и 19:00. «Красный факел» (улица Ленина, 19)

Buzz riot, компания Руди ван дер Мерве, Швейцария. 18+

Швейцарский перформер и хореограф Руди ван дер Мерве ставит спектакль про общение и контакт, но поднимает также темы разобщённости и конфликта.

Для тех, кто интересуется современным искусством и contemporary dance.

Показ пройдёт при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Москва.

28 февраля

19:00. «13 Трамвай» (улица Серебренниковская, 35)

«Пилорама Плюс» по пьесе Натальи Милантьевой, режиссёр Елизавета Бондарь. Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, Ярославль. 18+

Для тех, кто точно знает, что любви без взаимности не бывает.

Кроме театральной программы для зрителей запланированы два двигательных мастер-класса для смешанных групп. Их проведут Мария Нурмела (Финляндия) и Руди ван дер Мерве. Вход свободный, при обязательной регистрации на сайте «Первого театра».

29 февраля

15:00, кинотеатр «Победа».

Кинопоказ Theatre HD «Дрянь» (Великобритания). 18+