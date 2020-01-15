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«Принцесса Надежда» или ФК «Николай II»: болельщикам предложили выбрать новое название для ФК «Новосибирск»

сегодня 13:21

Фото из группы ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Футбольные фанаты начали выбирать новое название для ФК «Новосибирск»; голосование только началось, а болельщики уже разделились во мнениях.

Футбольный клуб «Новосибирск» объявил голосование на смену названия команды сегодня, 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Открытое обсуждение доступно для всех жителей Новосибирска – оно проходит в группе ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Предложение вариантов названия в социальных сетях – только первый этап. Он продлится больше двух недель.

«После подведения итогов первого этапа будет определено потенциальное название клуба, которое в финальном этапе будет соперничать с текущим названием "Новосибирск". Итоги предварительного голосования планируется озвучить 16-17 февраля», – пишут администраторы паблика.

Итоги подведут официально – при помощи голосования на сайте правительства Новосибирской области. Оно продлится с 24 февраля по 15 марта. Более того, участвовать в финальном голосовании смогут только новосибирцы. Придётся авторизоваться через портал Госуслуг. В клубе заявили, что это поможет избежать накрутки голосов за тот или иной вариант.

Голосование в соцсетях объявили сегодня утром. В комментариях под постом сибиряки уже предложили несколько остроумных вариантов. Например, один из них – ФК «Николай II».

«Сейчас модно на имени царя Николая второго хайповать. А Новосибирск непосредственно связан с именем царя Николая, т.к изначально назывался Новониколаевск. Сначала город переименуйте, а потом и команду как-нибудь по-новому обзовёте», – пишет пользователь Олег Реснянский (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Двое других комментаторов высказались с долей ностальгии. Они предлагают вернуться к историческим корням и назвать клуб «Чкаловец». Другое оригинальное название предложила Надежда Ситникова-Таюрская – «Принцесса Надежда». При этом Надежда не сообщила, в честь самой себя этот вариант или он как-то связан с мыслью «как назовёшь корабль, так и поплывёт». Некоторые болельщики отмечают, что нынешнее название звучит не так уж и плохо. Они уверены, что проблемы кроются вовсе не в наименовании клуба.

Напомним, 15 января новый тренер ФК «Новосибирск» прокомментировал увольнение Игоря Чугайнова.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

футбол
фк "Новосибирск"
Новосибирск
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