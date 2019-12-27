Пришла на могилку и исчезла: женщина таинственно пропала на Гусинобродском кладбище
фото с сайта pixabay.com
Сибирячка заблудилась на новосибирском кладбище; её нашли замёрзшей и в состоянии алкогольного опьянения.
На кладбище оперативная группа спасателей и полицейских выехала в 04:15.
«Спустя 20 минут женщина была обнаружена в снегу рядом с одной из тропинок. Спасатели осмотрели заблудившуюся, оказали ей первую помощь, укутали в тёплое одеяло и на мягких носилках эвакуировали до своего автомобиля, где женщина немного согрелась и пришла в себя», – рассказали спасатели.
После этого пострадавшая была передана бригаде врачей скорой медицинской помощи для осмотра.
Напомним, восемь человек спасли из замерзающих авто в Новосибирской области.
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