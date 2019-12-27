Пришла на могилку и исчезла: женщина таинственно пропала на Гусинобродском кладбище

сегодня 11:34 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Сибирячка заблудилась на новосибирском кладбище; её нашли замёрзшей и в состоянии алкогольного опьянения.

Рано утром 27 января спасатели провели операцию по поиску 49-летней жительницы Новосибирской области. Женщина заблудилась на Гусинобродском кладбище. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов матери пропавшей, накануне днём дочь позвонила ей и предупредила, что по дороге домой заедет на кладбище. После этого она перестала выходить на связь, а когда перезвонила вновь, призналась, что заблудилась. Во время звонка она была пьяна.

На кладбище оперативная группа спасателей и полицейских выехала в 04:15.

«Спустя 20 минут женщина была обнаружена в снегу рядом с одной из тропинок. Спасатели осмотрели заблудившуюся, оказали ей первую помощь, укутали в тёплое одеяло и на мягких носилках эвакуировали до своего автомобиля, где женщина немного согрелась и пришла в себя», – рассказали спасатели.

После этого пострадавшая была передана бригаде врачей скорой медицинской помощи для осмотра.

Напомним, восемь человек спасли из замерзающих авто в Новосибирской области.