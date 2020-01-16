Путин поручил Совфеду продлить действие маткапитала до 2026 года

сегодня 19:29 Поделиться

фото с сайта Кремля

Изменения в закон должны быть проработаны до апреля; маткапитал перестанут выплачивать через шесть лет.

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров поручение продлить действие закона «О материнском и семейном капитале» до 31 декабря 2026 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

По поручению президента, все поправки в действующий закон должны быть проработаны до 15 апреля 2020 года.

О необходимости продления сроков действия закона «О маткапитале» президент сообщил во время своего ежегодного послания Совету Федерации. Тогда же Владимир Путин заявил о том, что с 1 января 2020 года материнский капитал в России будут выплачивать за первого, рождённого в семье ребёнка. Сумма составит 466 617 рублей. За второго и последующих детей также будет выплачиваться материнский капитал.

Напомним, 16 января Сиб.фм рассказал, кто может рассчитывать на маткапитал за первенца.