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Путин поручил Совфеду продлить действие маткапитала до 2026 года

сегодня 19:29

фото с сайта Кремля

Изменения в закон должны быть проработаны до апреля; маткапитал перестанут выплачивать через шесть лет.

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров поручение продлить действие закона «О материнском и семейном капитале» до 31 декабря 2026 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

По поручению президента, все поправки в действующий закон должны быть проработаны до 15 апреля 2020 года.

О необходимости продления сроков действия закона «О маткапитале» президент сообщил во время своего ежегодного послания Совету Федерации. Тогда же Владимир Путин заявил о том, что с 1 января 2020 года материнский капитал в России будут выплачивать за первого, рождённого в семье ребёнка. Сумма составит 466 617 рублей. За второго и последующих детей также будет выплачиваться материнский капитал.

Напомним, 16 января Сиб.фм рассказал, кто может рассчитывать на маткапитал за первенца.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

материнский капитал
Совфед
Путин Владимир
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