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Работу детских садов в Новосибирской области приостанавливают из-за вспышки инфекции

сегодня 17:58

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области из-за вспышки ОРВИ полностью закрыт один детсад; ещё 33 работают частично.

Работу 33 детских садов в Новосибирской области частично приостановили из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции. Об этом на аппаратном совещании у губернатора рассказал сегодня, 27 января, министр образования Сергей Федорчук.

В одном из детских садов Тогучинского района из-за инфекции работа остановлена в полном объёме.

Как сообщил министр, кроме детских садов работа частично приостановлена в шести школах Новосибирской области.

За неделю число заболевших ОРВИ детей выросло. В понедельник, 20 января, министр образования докладывал о частичной приостановке работы в пяти садиках и одной школе.

Напомним, 22 января Роспотребнадзор сообщил, что более 13 тысяч человек в Новосибирской области болеют гриппом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

вспышки инфекций
ОРВИ
вирус
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