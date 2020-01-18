Резкое ухудшение погоды: новосибирцев предупредили о сильном ветре и снеге

сегодня 12:04 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Новосибирской области распространило региональное МЧС; порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду.

Мокрый снег, метели и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области 27 и 28 января. Об этом сообщили в МЧС по региону со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Как уточнили в ведомстве, из-за ухудшения погоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Спасатели порекомендовали жителям и автомобилистам не парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укреплёнными конструкциями, а родителям – следить за досугом детей.

«При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», – напомнили спасатели.

Находясь на улице, желательно обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях просят сообщать по телефонам 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32.

051 – номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Напомним, в январе сильный ветер повредил светофор в Новосибирске.