Российская авиакомпания прекратила полёты в Китай

сегодня 20:11 Поделиться

фото ЭК Альянс

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полёты на остров Хайнань; полёты возобновят после нормализации эпидемиологической обстановки.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила не неопределённый срок полёты из Тюмени и Екатеринбурга на китайский остров Хайнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР с 27 января авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», — рассказали агентству в компании.

Авиаперевозчик заявил, что всем пассажирам, купившим билеты на этот рейс, деньги вернут в полном объёме.

На острове Хайнань зарегистрирован случай смерти от коронавируса. Кроме того, зарегистрировано несколько десятков случаев заражения.

Напомним, в Новосибирске медики готовят боксы для размещения заразившихся коронавирусом.