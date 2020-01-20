Российская авиакомпания прекратила полёты в Китай
фото ЭК Альянс
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полёты на остров Хайнань; полёты возобновят после нормализации эпидемиологической обстановки.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила не неопределённый срок полёты из Тюмени и Екатеринбурга на китайский остров Хайнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР с 27 января авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», — рассказали агентству в компании.
Авиаперевозчик заявил, что всем пассажирам, купившим билеты на этот рейс, деньги вернут в полном объёме.
На острове Хайнань зарегистрирован случай смерти от коронавируса. Кроме того, зарегистрировано несколько десятков случаев заражения.
Напомним, в Новосибирске медики готовят боксы для размещения заразившихся коронавирусом.
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