«Сибирь» проиграла на выезде московскому ЦСКА

сегодня 08:26 Поделиться

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на выезде; на этот раз они проиграли московскому клубу ЦСКА.

ХК «Сибирь» на выезде уступила со счетом 0:3 хоккеистам из московского клуба ЦСКА. Это уже второе подряд поражение сибиряков. В субботу, 25 января, сибиряки проиграли «Нефтехимику» из Нижнекамска.

Игра не задалась сразу. В первом тайме сибиряки пропустили шайбу от Антона Слепышева. Второй отыграли ровно, правда счёт сравнять не смогли. А в третьем периоде пропустили сразу две шайбы, которые забили Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Итоговый счёт – 0:3.

Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Сибирь» Николай Заварухин, игроки были наказаны за ошибки, которые нельзя допускать.

«Пропустили в конце первого периода, потом ещё два гола пропустили с пятака, недоработали. С нулём голов не выиграть матч. ЦСКА здорово оборонялся «4 на 5», мы мало бросали по воротам, не было угрозы», — сказал наставник «Сибири».

Он также отметил, что в команде не нашлось лидеров, которые смогли бы повести за собой остальных игроков.

Напомним, 24 января новосибирский эксперт по скандинавским рунам оценил шансы ХК «Сибирь» на выход в плей-офф.