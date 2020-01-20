Сибирячка морила голодом свою 14-летнюю дочь

сегодня 16:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Суд признал незаконным отказ жительницы Омска от проведения исследований и госпитализации её 14-летней дочери; несовершеннолетняя находилась в крайне истощённом состоянии и весила всего 25 килограммов.

В прокуратуру Советского района города Омска от врачей поступила информация о том, что мать отказывалась от медицинского освидетельствования и лечения 14-летней дочери. Об этом сообщает сайт прокуратуры Омской области.

Прокурором была назначена проверка, которая показала, что вес ребёнка составлял всего 25 килограммов, при этом врачи диагностировали у неё белково-энергетическую недостаточность. Мать девочки отказывалась от плановой госпитализации и не пускала домой врача-педиатра.

В конце 2019 года несовершеннолетняя была доставлена в больницу бригадой скорой помощи при содействии сотрудников полиции. Но так как для постановки диагноза и лечения подростка необходимо согласие родителей, помощи она не получила. Мать девочки написала письменный отказ, вызванный недоверием к врачам и медперсоналу.

По заключению врачебной комиссии, отказ угрожал жизни и здоровью ребёнка. Поэтому была подана жалоба в прокуратуру. Прокурор Советского района города Омска обратился в суд с требованием признать отказ матери незаконным, а также разрешить провести несовершеннолетней требуемые исследования и лечение медицинским учреждением.

Суд удовлетворил требования прокурора. Ребёнок незамедлительно был госпитализирован и начал получать квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, 22 января в Новосибирске семилетняя девочка умерла из-за того, что к ней долго ехала реанимация.