Следователи проверяют гибель семилетней девочки в Новосибирске

сегодня 11:56 Поделиться

Фото СКР

Следственный комитет проводит проверку по факту халатности в больнице Новосибирска; ранее в медучреждении, в котором нет реанимации, скончалась семилетняя девочка.

Следователи начали проверку по факту смерти семилетней девочки в больнице Заельцовского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР сегодня, 27 января. Силовики выясняют возможные признаки халатности в действиях врачей.

Как ранее писал Сиб.фм, ребёнок скончался в клинике 21 января. Как сообщила мать погибшей, дежурный врач заявил ей, что в больнице нет реанимационного отделения. Врачи вызвали бригаду скорой помощи. На момент прибытия фельдшеров девочка скончалась.

Как позже сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, у ребёнка было тяжёлое генетическое заболевание. Оно сопровождалось приступами эпилепсии, поражением сердца и других внутренних органов. Скорая помощь прибыла на место спустя 14 минут после вызова. Также минздрав утверждает, что медики сделали всё возможное, чтобы свести к минимальным последствия очередного приступа у девочки.

Напомним, сегодня водителя из Омской области оштрафовали на 50 тысяч после того, как его коллега скончался в больнице после ДТП.