Снега сверх нормы: В Новосибирске объявили чрезвычайную ситуацию

сегодня 18:35 Поделиться

фото Сиб.фм

В Новосибирске объявили войну снегу; на борьбу с ним привлекут дополнительную технику.

В Новосибирске ввели режим «Чрезвычайной ситуации». Он связан с выпадением сверхнормативного количества снега в декабре 2019 и январе 2020 годов. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По решению комиссии, техника на уборке и вывозе снега будет работать в круглосуточном режиме.

В мэрии Новосибирска намерены привлечь к расчистке дорог и придомовых территорий дополнительные машины организаций и частных лиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, нанятая техника также будет вывозить снег с тех мест складирования, куда он больше не помещается.

Напомним, сегодня новосибирцев предупредили о сильном ветре и снегопаде.