Снега сверх нормы: В Новосибирске объявили чрезвычайную ситуацию
фото Сиб.фм
В Новосибирске объявили войну снегу; на борьбу с ним привлекут дополнительную технику.
В Новосибирске ввели режим «Чрезвычайной ситуации». Он связан с выпадением сверхнормативного количества снега в декабре 2019 и январе 2020 годов. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По решению комиссии, техника на уборке и вывозе снега будет работать в круглосуточном режиме.
В мэрии Новосибирска намерены привлечь к расчистке дорог и придомовых территорий дополнительные машины организаций и частных лиц.
Как сообщает пресс-служба мэрии, нанятая техника также будет вывозить снег с тех мест складирования, куда он больше не помещается.
Напомним, сегодня новосибирцев предупредили о сильном ветре и снегопаде.
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