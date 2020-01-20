Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана
фото pixabay.com
Стаю волков заметили на границе с соседним государством; животные бегут в сторону Сибири.
Очевидцы заметили недалеко от границы с Казахстаном стаю волков, которая двигалась в направлении Омской области. Об этом сообщает издание Om.1.
Волки, которые шли по обочине дороги, нисколько не испугались людей. На крики они лишь оглянулись и прошествовали дальше. Стая была довольно большой: за вожаком следовали пять крупных животных.
Нашествие волков в этом году наблюдают как в Казахстане, так и в регионах Сибири.
В Омской области в прошлом году охотники добыли восемь волков, которые задирали домашний скот в Крутинском районе.
Напомним, в Республике Алтай охотники в этом году отстреляли полтысячи опасных хищников.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают