Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана

сегодня 18:49 Поделиться

фото pixabay.com

Стаю волков заметили на границе с соседним государством; животные бегут в сторону Сибири.

Очевидцы заметили недалеко от границы с Казахстаном стаю волков, которая двигалась в направлении Омской области. Об этом сообщает издание Om.1.

Волки, которые шли по обочине дороги, нисколько не испугались людей. На крики они лишь оглянулись и прошествовали дальше. Стая была довольно большой: за вожаком следовали пять крупных животных.

Нашествие волков в этом году наблюдают как в Казахстане, так и в регионах Сибири.

В Омской области в прошлом году охотники добыли восемь волков, которые задирали домашний скот в Крутинском районе.

Напомним, в Республике Алтай охотники в этом году отстреляли полтысячи опасных хищников.