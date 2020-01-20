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Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана

сегодня 18:49

фото pixabay.com

Стаю волков заметили на границе с соседним государством; животные бегут в сторону Сибири.

Очевидцы заметили недалеко от границы с Казахстаном стаю волков, которая двигалась в направлении Омской области. Об этом сообщает издание Om.1.

Волки, которые шли по обочине дороги, нисколько не испугались людей. На крики они лишь оглянулись и прошествовали дальше. Стая была довольно большой: за вожаком следовали пять крупных животных.

Нашествие волков в этом году наблюдают как в Казахстане, так и в регионах Сибири.

В Омской области в прошлом году охотники добыли восемь волков, которые задирали домашний скот в Крутинском районе.

Напомним, в Республике Алтай охотники в этом году отстреляли полтысячи опасных хищников.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
Казахстан
волки
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