Тухлятиной кормили школьников в Сибири

сегодня 19:51 Поделиться

фото Сибирь. Реалии

Руководство «Школьного комбината питания» наказали рублём; штраф составил 100 тысяч рублей.

Прокуратура выявила в Красноярском крае поставщика некачественных продуктов для школьного питания.

В Свердловском районе, при проверке школы № 45, сотрудники прокуратуры установили, что утверждённым стандартам не соответствует ни количество, ни качество блюд, которые предлагали школьникам. В частности, в школьных обедах сотрудники прокуратуры обнаружили тухлые овощи, при этом, стоимость обедов была сильно завышена.

Поставщиком продуктов в школьную столовую оказался «Школьный комбинат питания».

Руководителю "Школьного комбината питания" было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, организация получила штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2019 года новосибирский лицей лишил ребёнка из многодетной семьи бесплатного питания.