Тухлятиной кормили школьников в Сибири
фото Сибирь. Реалии
Руководство «Школьного комбината питания» наказали рублём; штраф составил 100 тысяч рублей.
Прокуратура выявила в Красноярском крае поставщика некачественных продуктов для школьного питания.
В Свердловском районе, при проверке школы № 45, сотрудники прокуратуры установили, что утверждённым стандартам не соответствует ни количество, ни качество блюд, которые предлагали школьникам. В частности, в школьных обедах сотрудники прокуратуры обнаружили тухлые овощи, при этом, стоимость обедов была сильно завышена.
Поставщиком продуктов в школьную столовую оказался «Школьный комбинат питания».
Руководителю "Школьного комбината питания" было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, организация получила штраф на сумму 100 тысяч рублей.
Напомним, в декабре 2019 года новосибирский лицей лишил ребёнка из многодетной семьи бесплатного питания.
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