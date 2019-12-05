Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Тухлятиной кормили школьников в Сибири

сегодня 19:51

фото Сибирь. Реалии

Руководство «Школьного комбината питания» наказали рублём; штраф составил 100 тысяч рублей.

Прокуратура выявила в Красноярском крае поставщика некачественных продуктов для школьного питания.

В Свердловском районе, при проверке школы № 45, сотрудники прокуратуры установили, что утверждённым стандартам не соответствует ни количество, ни качество блюд, которые предлагали школьникам. В частности, в школьных обедах сотрудники прокуратуры обнаружили тухлые овощи, при этом, стоимость обедов была сильно завышена.

Поставщиком продуктов в школьную столовую оказался «Школьный комбинат питания».

Руководителю "Школьного комбината питания" было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, организация получила штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2019 года новосибирский лицей лишил ребёнка из многодетной семьи бесплатного питания.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

прокуратура
Красноярский край
школьное питание
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

616885
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
363312
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
181318
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177860
Население России пошло на убыль
177144
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174434
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161704
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске