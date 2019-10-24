Умер в больнице: переехавший напарника сибиряк заплатит 50 тысяч рублей штрафа

сегодня 09:59 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Путеец на грузовике насмерть переехал своего коллегу, который отдыхал, опершись на колесо автомобиля; виновник случившегося получил штраф.

Судебный штраф за нарушение правил управления автомобилем, повлёкшее по неосторожности смерть человека, назначен путейцу в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в июне 2019 года.

Бригада путейцев Калачинской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги производила профилактические мероприятия по обслуживанию железнодорожного пути. В ходе технологического перерыва один из путейцев сел на землю, облокотившись на переднее колесо служебного автомобиля. В этот момент другой путеец решил отогнать автомобиль в другое место.

«Не убедившись в безопасности движения, а именно в том, что рядом никого нет, обвиняемый привёл в движение автомобиль и наехал на потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении», – уточнили в пресс-службе.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в октябре два автомобиля подряд переехали женщину в Новосибирске.