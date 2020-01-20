В метро рассказали о наказании для спрыгнувшего на пути новосибирца

сегодня 12:12 Поделиться

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Новосибирца осудили после прыжка с перрона на пути; за свои действия мужчине придётся заплатить серьёзный штраф.

Пятьдесят тысяч рублей штрафа заплатит житель Новосибирска, который 3 декабря спрыгнул на второй путь и попытался пройти в тоннель.

«Мировой судья Ленинского судебного района признал его виновным в совершении административного правонарушения», – сообщается на сайте новосибирского метрополитена.

Там сообщается, что инцидент произошёл 3 декабря в 22 часа на перроне станции «Площадь Маркса».

Действия пассажира квалифицировали как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.

Напомним, переехавшего насмерть напарника омича оштрафовали на 50 тысяч рублей.