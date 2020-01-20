В метро рассказали о наказании для спрыгнувшего на пути новосибирца
Фото с сайта Новосибирского метрополитена
Новосибирца осудили после прыжка с перрона на пути; за свои действия мужчине придётся заплатить серьёзный штраф.
Пятьдесят тысяч рублей штрафа заплатит житель Новосибирска, который 3 декабря спрыгнул на второй путь и попытался пройти в тоннель.
«Мировой судья Ленинского судебного района признал его виновным в совершении административного правонарушения», – сообщается на сайте новосибирского метрополитена.
Там сообщается, что инцидент произошёл 3 декабря в 22 часа на перроне станции «Площадь Маркса».
Действия пассажира квалифицировали как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.
Напомним, переехавшего насмерть напарника омича оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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