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В метро рассказали о наказании для спрыгнувшего на пути новосибирца

сегодня 12:12

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Новосибирца осудили после прыжка с перрона на пути; за свои действия мужчине придётся заплатить серьёзный штраф.

Пятьдесят тысяч рублей штрафа заплатит житель Новосибирска, который 3 декабря спрыгнул на второй путь и попытался пройти в тоннель.

«Мировой судья Ленинского судебного района признал его виновным в совершении административного правонарушения», – сообщается на сайте новосибирского метрополитена.

Там сообщается, что инцидент произошёл 3 декабря в 22 часа на перроне станции «Площадь Маркса».

Действия пассажира квалифицировали как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.

Напомним, переехавшего насмерть напарника омича оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
метро
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