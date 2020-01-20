В Новосибирске готовят боксы для госпитализации заражённых коронавирусом

сегодня 19:11 Поделиться

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Все медработники региона проинформированы о возможном заносе инфекции; регион готов к развёртыванию более полутора тысяч коек и боксов для заразившихся.

В Новосибирской области медицинский персонал приведён в режим готовности к встрече с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов. Для сотрудников больниц проведён специальный семина. Подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщил министр здравоохранения, перед медиками поставлена задача тщательного сбора течения болезни у всех жителей и гостей области, прибывших из Китая в течение двух последних недель, которые обращаются за помощью с симптомами ОРВИ и гриппа.

По словам Константина Хальзова, медучреждения готовы к оперативному перепрофилированию соматических отделений и развёртыванию 1693 коек для заболевших ОРВИ и гриппом. На случай выявления коронавируса, предусмотрены боксы в первой инфекционной клинической больнице, в детской инфекционной больнице № 3, а также во всех медучреждениях, где есть инфекционные отделения.

В аэропорту Толмачёво проводится круглосуточный санитарно-карантинный контроль пассажиров, прибывающих из неблагополучных районов. Такие же мероприятия развёрнуты на железнодорожном транспорте.

Новосибирский центр «Вектор» создал тест-системы для определения нового вида коронавируса. Идёт разработка вакцины.

Напомним, в Сибири госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.