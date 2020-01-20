В Сибири автобус с пассажирами съехал с трассы

сегодня 10:24 Поделиться

Фото с сайта ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае с трассы съехал автобус с пассажирами, следовавшими из Монголии в Казахстан; к счастью, обошлось без жертв.

Автобус, следовавший в Казахстан из Монголии, на территории Алтайского края съехал с трассы. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«Всего в салоне находилось 45 пассажиров-граждан Монголии и два водителя. Происшествие произошло в Косихинском районе недалеко от посёлка Контошино», – сообщили в ведомстве.

Всех пассажиров пересадили на проходящий мимо автобус. Прибывшие на место ЧП спасатели осмотрели их и сопроводили до ближайшего гостиничного комплекса, где их и разместили. Водители же остались, чтобы вытащить автобус из кювета. Для этого потребовалась помощь трактора К-700 и бульдозера дорожно-ремонтного строительного управления.

После того, как был оформлен факт ДТП, автобус продолжил движение по маршруту в Павлодарскую область Республики Казахстан.

Напомним, 20 января из-за сломанного автобуса в Алтайском крае чуть не замёрзли 40 студентов из Монголии.